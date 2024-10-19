Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, otoyol jandarma ekiplerinin trafik ve asayiş hizmetlerini bir arada yerine getireceği belirtildi.

Açıklamada, "Otoyol jandarma komutanlıklarımız, dün 28 ilde düzenlenen törenlerin ardından göreve başlamıştır. Otoyol jandarma komutanlıklarımız ile gücümüze güç katmaya devam ediyor, envanterimize katılan yeni araçlarımızla da milletimizin emrinde olmaktan gurur duyuyoruz. Biliyoruz ki millete hizmetin yeri ve zamanı yoktur. Göreve başladığımız otoyollarımızda da bu prensiple çalışmaya devam edeceğiz. Yeni görevlerinde tüm personelimize başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Editör: AA AJANS