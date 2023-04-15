14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri öncesi çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Millet İttifakı adayları, şimdi de İkinci El Oto Pazarı ile Galericiler Sitesi’nde esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Tahtasız ve Polat, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı adayları için destek istedi.

Ziyarette Galericiler Derneği Başkanı Fahri Yandık ve diğer galericileri ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Tahtasız ve Polat, Türkiye'de bir araç alınırken dünyanın en yüksek araç alım vergisi olan ÖTV'nin ödendiğini ifade ederek, Millet İttifakı iktidarında lüks araçlar haricinde ÖTV’yi kaldıracaklarını, oto alım satımlarında her türlü kolaylığı sağlayacaklarını ifade ettiler.

Dernek Başkanı Fahri Yandık, yakın ilgisi ve duyarlılığından dolayı CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindekilere teşekkür ederek, başarılar diledi.

Ziyaret ve saha çalışmasında Milletvekili Adayları Mehmet Tahtasız ve Burçin Solmaz Polat’a; İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal, Oğuzlar önceki dönem belediye başkanı Orhan Ateş, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kadın Kolları Üyeleri de eşlik etti.