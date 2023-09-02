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Kaza, Sungurlu-Çorum yolu Sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. yönetimindeki 19 AAE 530 plakalı otomobil, ışıkların gayri faal olduğu anda kavşaktan dönmeye çalışan Yaşar Efe Atalay (15) yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Atalay yola savrulurken, kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Atalay, Sungurlu Devlet Hastanesi’ne, buradan da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Atalay doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.