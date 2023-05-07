M.C.B.(12), Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi köprü girişinde bisikleti ile yaya geçidinden geçtiği esnada M.S. idaresindeki 34 PF 8161 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, çarpmanın etkisi ile havaya fırlayan çocuk önce arabanın üzerine, sonrada yola düştü.

Çevredeki vatandaşların ve otomobil sürücüsünün yardım koştuğu çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.



(Tugay GÖKTÜRK)