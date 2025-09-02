Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,24 artarak 817 bin 345 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Ağustos 2025 verilerine göre, otomobil satışları, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,05 artarak 654 bin 413, hafif ticari araç satışları da yüzde 4,1 yükselerek 162 bin 932 adet olarak gerçekleşti.

Ağustosta ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 12,78 artarak 101 bin 650, aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 18,7 yükselerek 82 bin 215 oldu. Hafif ticari araç pazarı da ağustosta yüzde 6,77 büyüyerek 19 bin 435 olarak kayıtlara geçti.

Pazarın yüzde 81,9'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 366 bin 708 ile yüzde 56 pay, B segmenti otomobiller 166 bin 469 ile yüzde 25,4 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 62,8 pay ve 410 bin 891 satışla SUV otomobiller oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 22,1 pay ve 144 bin 878 satışla sedan, yüzde 14,2 pay ve 92 bin 716 adetle H/B otomobiller takip etti.

Benzinli otomobil satışları 304 bin 618 ile yüzde 46,5 pay, hibrit otomobil satışları 172 bin 366 ile yüzde 26,3 pay, elektrikli otomobil satışları 120 bin 857 ile yüzde 18,5 pay, dizel otomobil satışları 52 bin 253 ile yüzde 8 pay ve otogazlı otomobil satışları 4 bin 319 ile yüzde 0,7 pay aldı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI ARTTI

160 kilovat altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 106,6 artarak yüzde 13,5 paya, 160 kilovat üstü elektrikli otomobil satışları da yüzde 285,9 yükselerek yüzde 5 paya sahip oldu.

1400 cc altındaki otomobil satışları yüzde 21,9 azalarak yüzde 33,2 pay, 1400-1600 cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 21,2 azalarak yüzde 21,2 pay alırken 1600-2000 cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 3 artarak yüzde 0,6 ve 2000 cc üstü otomobil satışları yüzde 18,8 yükselerek yüzde 0,2 pay edindi.

Otomatik şanzımanlı otomobiller 618 bin 688 ile yüzde 94,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 35 bin 725 ile yüzde 5,5 paya ulaştı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 73,4 pay ve 119 bin 673 ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken kamyonet gövde tipi yüzde 9,9 pay ve 16 bin 133 ile ikinci sırada yer aldı.

