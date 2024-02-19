Kaza 15 Şubat’ta Çorum-Samsun Karayolu’nda meydana geldi. S.Y. idaresindeki 05 DD 670 plakalı otomobil Konaklı Köyü Mevkii'nde aynı istikamete seyir halinde olan S.G.’nin kullandığı 55 E 2671 TIR'a arkadan çarptı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Seyhan Sönmez (64) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan ve hayati tehlikesi devam ettiği için yoğun bakımda tedavi altına alınan Sönmez, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Editör: HABER MERKEZİ