Edinilen bilgiye göre kaza, Sungurlu-Boğazkale karayolu Salman köyü civarında meydana geldi. Sungurlu'dan Boğazkale istikametine seyir halin olan A.U. yönetimindeki 06 HB 193 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı araç sürücüsü A.U. ile araçta yolcu olarak bulunan Z.K. Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.