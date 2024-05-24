Okan K.(30) idaresindeki 34 HEJ 102 plakalı otomobil Gülabibey Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde seyir halindeyken yaya geçidinden yola çıkan çıkan Deniz K.(17)'nın kullandığı 19 AEB 903 plakalı motosiklete çarptı.
Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Arda C.(17), yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile otoparka çekilirken, motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.
Editör: HABER MERKEZİ