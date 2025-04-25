Alaattin T (37)'nin kullandığı 19 BP 270 plakalı otomobil Çorum-Ortaköy Karayolu Dalgıçlar Çiftliği önünde kontrolden çıkarak su kanalına düştü.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırılırken, kaza nedeni ile yol kenarındaki trafik levhaları zarar gördü.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK