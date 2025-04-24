Çorum-Samsun Karayolu Çorum istikametine 06 EVY 312 plakalı aracı ile seyir halindeyken direksiyon başında rahatsızlanan Bilal G.(35), Bölge Trafik Denetleme Şubesi yakınlarında aracını durdurdu.

Durumdan şüphelenen polis ekipleri aracın başına geldiklerinde sürücünün fenalaştığını farkederek bölgeye sağlık ekibi istedi.

Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Bilal G.'nin yorgunluk ve açlıktan fenalaştığı belirlendi.

Hastaneye gitmeyi reddeden sürücü, ambulanstaki tedavisinin ardından bölge trafik ekipleri refakatinde dinlenmesi için kent merkezinde bir otele yönlendirildi.

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK