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Edinilen bilgilere göre, kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 19 ADT 882 plakalı otomobil, Şeref Aloğlu (72) yönetiminde 19 SC 465 plakalı traktör ile çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada traktör sürücüsü Şeref Aloğlu ile otomobilde bulunan Hakan Davulcu (23), İbrahim Mert Çekiç (17), Ömer Sevim (25) ve Murat Aydın (38) yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslar Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, durumu ağır olan İbrahim Mert Çekiç daha sonra Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.