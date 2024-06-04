Türk Auto Wash’ta kampanya

14 Haziran’a kadar devam edecek

Gülabibey Mahallesi Anıtevler 1. Sokak’ta faaliyetini sürdüren Arif Türk’ün sahibi olduğu Türk Auto Wash, oto yıkama ve bakım hizmetlerinde çekiliş kampanyası başlattı.

Firma sahibi Arif Türk’ün verdiği bilgiye göre, çekilişte bir adet çeyrek, bir adet gram altın, bir adet seramik kaplama, bir adet Pasta Cila & Hera, bir adet detaylı temizlik hediyesi verilecek.

Çekilişe katılmak isteyenlerin, Türk Auto Wash’ta araçlarını yıkatmaları, işletmenin İnstagram hesabını takip ederek çekilişe katılmak istediklerini bildirmeleri gerekiyor.

Kampanya dün itibariyle başladı, 14 Haziran Cuma günü sona erecek. 15 Haziran akşamı saat 20.00’de İnstagramda canlı yayınla kura çekilişi yapılacak.