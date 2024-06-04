Bugün iğneyi biraz kendimize batırmak istiyorum.

Türkiye’nin her tarafında, dünyanın dört bir yanında gerçek, samimi, içten gönül dostlarım, arkadaşlarım, büyüklerim. genç arkadaşlarım vardır.

Bu isimlerden birisi de Çorum’da Mehmet Yolyapar abimdir.

Mehmet abim halen Çorum'da mesleğini sürdüren şehrin en eski gazetecisidir.

Çorum tarihinin en uzun süre gazetecilik yapan kişisidir.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nin 16 yıl başkanlığını yaptı.

Şimdi de Cemiyet Onursal Başkanı sıfatını taşıyor.

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Mehmet Abi üç gün önce ODA TV’ye haber olmuş.

Görünce hemen okudum.

Haberin özü şöyle:

“MEHMET ŞİMŞEK ADI BASIN TARİHİNE GEÇECEK... YEREL GAZETELER KAPANIYOR”

Çorum Haber’in Kurucusu, Başyazarı ve şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sert ifadelerle yüklendi.

Yolyapar açıklamasında “Son Tasarruf Tedbirleri Paketi ile, sanki batık ekonomiyi 4 milyar liradan kısmak suretiyle kurtarmak mümkünmüş gibi, yerel basının nefes borusu tıkanıyor. Kamu kurumları, gazete aboneliklerini kesiyorlar, ilan vermeyi durduruyorlar” dedi.

Yerel gazetelerin kapanmak zorunda kalacağını dile getiren Mehmet Yolyapar şu ifadeleri kullandı:

“Biz diyoruz ki, ‘yerel basın demokrasinin kılcal damarlarıdır’…Demokrasinin olmazsa olmazıdır. Demokratik tüm ülkelerde de, yerel basın devletler eliyle desteklenir. Bizde bu destek, resmi ilan yoluyla, ama belirli sayıda istihdam koşuluyla, halkın haber alma hakkı adına dürüstçe hizmet verilmek kaydıyla sağlanır.

Biz diyoruz ki, hak etmeyenlerin, çeşitli dalaverelerle resmi ilan pastasından pay almasını önleyin, demokrasiye en büyük hizmeti yapmış olursunuz. Ciddi yayın organlarını güçlendirmek suretiyle, şantaj gazeteciliğini de, asparagası da, sansasyon haberciliğini de, o çok şikayet ettiğiniz bilgi kirliliğini de önlemiş olursunuz.

Ve biz diyoruz ki, siyaset kurumu, ‘bendendir, yandaşımdır, aleyhime dönmesin’ gibi gerekçelerle, kötülere sahip çıkmasın. Dürüst olsun, namuslu olsun, adil olsun.

Ne var ki, son Tasarruf Tedbirleri Paketi ile, sanki batık ekonomiyi 4 milyar liradan kısmak suretiyle kurtarmak mümkünmüş gibi, yerel basının nefes borusu tıkanıyor. Kamu kurumları, gazete aboneliklerini kesiyorlar, ilan vermeyi durduruyorlar. İhale, alım gibi işlemler azalacağı için, resmi ilan sayısı kaçınılmaz şekilde düşecek. Zaten bazı kurumlar, ihale veya alımlarını resmi ilandan kaçırmak için olmadık yollara başvuruyorlar. Bu yol, ciddi yerel basının kepenk indirmesinden başka yere çıkmaz.

Ekonomiyi yöneten hanımefendiler, beyefendiler! Ciddi yerel basını yok ettiğinizde başınız göğe mi erecek? Ekonomiyi kurtarmış olacağınızı mı zannediyorsunuz? Medyada nasıl bir kaosa yol açmış olacağınızı hiç mi hesap etmiyorsunuz?”

*

Ellerine sağlık canım abim.

Biz bunları yazamayız.

Hele ben hiç mi hiç yazamam.

Allah’tan dün bizim Emrullah Nergiz dayanamamış üstü kapalı döşenmiş.

Gerçi bizim Emrullah’ın da karnı tok, sırtı kalın.

Zaten AK Parti’nin içinde siyaseten kimse kılına dokunamaz.

Maddi yönden de hendekleri aştı.

O zaman biz de Emrullah kardeşimize dünkü yazısı ve yorumu için teşekkür ediyoruz.

*

Bu sütunlarda açık ve net yazıyorum.

Ben bunları yazamam.

Bizi çizmelerine razıyım

Ama ağırıma giden ve kabullenemediğim

Çoluğum çocuğum ile uğraşmaları. Onun için de yazamam, yazamam, yazamam.

*

Yasal olan her şeyi yazarız

Dün Meram ile ilgili kendi şahsi görüşümüzü yazmıştık, tabii ki çok tepki aldık. Niye? Kimseye iyi demeyeceksin, herkese kızacaksın, hiçbir şeyden mutlu olmayacaksın (!)

*

Neyse “Meram’dan” rumuzlu okurumuz da şöyle diyor, isteğini dile getiriyordu:

“Uğur abi, madem bir de Meram’da kanayan Kovanağzı Mahallesi’nin yarasını yazsan. Belki Belediye’den sana bir dönüş olur. Kovanağzı Mahallesi, Hasırcılar Sokak ve civarlarında imar çalışmaları bir türlü olmuyor. Nedense askıya çıkıyor ama hep iptal oluyor. Yeni açılan caddeye de çok yakın olan bu bölge, neden bir sonuç alamıyor, bilemiyoruz. Yıllardır seçimlerden önce ve diğer zamanlarda hep halledeceğiz deniyor ama sonuç yok. Kovanağzı Mahallesi Hasırcılar Sokak ve civarı ne zamana kadar görmezden gelinecek?”

*

Böyle isteklere elçi olmak başımızın tacı.

Bugün hafta sonu.

Etliye sütlüye dokunmadan günü noktalayalım.

Esas bomba haber bu sabah Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve yönetimin yapacağı açıklamalarda.

GÜNÜN OKKALI SÖZÜ

Haklı olduğuna inandığın zaman kimseye boyun eğmeyeceksin.

NE ZAMAN ADAM OLURUZ?

Sohbetlerimizdeki özel, samimi görüşmelerimizi dışarılara farklı yansıtmadığımız zaman daha iyi adam oluruz.

1 Haziran 2024 – Konya Postası