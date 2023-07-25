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Konu hakkında açıklamada bulunan Oda Başkanı Necmettin Uzun, “MIMS Automobılıty Moscow 2023 Fuar ve İş Gezisi”nde Çorumlu sanayi esnafının Rusya sanayisini ve yedek parçalarını yakından görme ve tanıma fırsatı bulacaklarını söyledi.

Fuar ve iş gezisinin yüzde 60’ının KOSGEB tarafından destekleneceğini kaydeden Uzun, Moskova gezisine katılmak isteyen sanayi esnafının Oda Genel Sekreterliğine başvurmalarını istedi.

Bu arada, “MIMS Automobılıty Moscow 2023 Fuar ve İş Gezisi”ni organize den Ankara merkezli Literatur Turizm Seyahat A.Ş. yetkilileri, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Oda Başkanı Necmettin Uzun’u ziyaret ederek, iş gezisi hakkında kendilerini detaylı olarak bilgilendirdiler.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Birlik Başkanı Recep Gür ve Oda Başkanı Necmettin Uzun, fuar ve iş gezinin sanayi esnafının ufkunu açacağı gibi Moskova’yı da yakından görme fırsatı bulacaklarını söyleyerek, Çorumlu sanayi ustalarının bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ettiler.