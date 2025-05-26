Türkiye’nin en önemli çeltik üretim merkezlerinden biri olan Kızılırmak Ovası’nda 2025 yılı çeltik ekim sezonu başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çiftçiler, bereketli ve verimli bir hasat dönemi temennisiyle kurban kesip dualar eşliğinde tarlalara ilk tohumları attı. Geleneksel hale gelen bu anlamlı başlangıç, üreticiler arasında hem manevi bir dayanışma hem de sezonun bereketli geçmesi için bir umut kaynağı olarak görülüyor.

2025 yılı çeltik ekim dönemi kapsamında kurban kesimi ve dua yapıldı. Türkiye'nin en kaliteli pirinç çeşitlerinden biri olarak kabul edilen Osmancık pirinci, adını aldığı ilçede onlarca yıllık tecrübeyle üretilmeye devam ediyor. Yüksek verimi ve dayanıklılığı ile bilinen Osmancık çeşidi, hem iç piyasada hem de ihracatta yoğun talep görüyor.

Çeltik ekimi, ilçede Mayıs ayı itibariyle başlayıp Ekim-Kasım aylarında hasatla sona eriyor. Yoğun su ihtiyacı sebebiyle Kızılırmak Nehri çevresindeki tarlalarda yapılan üretim, yerel ekonomiye önemli katkı sağlıyor.

Törende kurban kesiminin ardından çiftçiler hep birlikte dua ederek, traktörlerle ilk sürüm işlemini gerçekleştirdi. Bu yıl Osmancık genelinde yaklaşık 20 bin dekarlık alanda çeltik ekimi yapılması bekleniyor.

Editör: Haber Merkezi