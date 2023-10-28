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Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Çevreci Kadeş-Çevreci Kardeş Kulübü, Osmancık’ta da öğrenci ve öğretmen yönelik sıfır atık ve iklim değişikliği eğitim programı gerçekleştirdi.



Eğitim programına Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Okulu Müdürü Şener Demir, Osmancık Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Lütfi Kaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Seminerde atık nedir, atık türleri, sıfır atık nedir, atık pil, bitkisel atık yağ, geri dönüşüm nedir, geri dönüşümün faydaları, israfın önlenmesi, ekonomiye katkı sağlaması, su tasarrufu ve doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasının çevre için önemine değinildi. Program sonunda öğrencilere poşet kullanımını azaltmak için bez çanta, sıfır atık boyama kitabı, geri dönüşüm kağıdından yapılmış defter ve tohumlu kalem hediye edildi.



“ATIKTAN SANATA”

SERGİSİ İLGİ GÖRDÜ

Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevreci Kadeş-Çevreci Kardeş Kulübü geri dönüşüm atölyelerinde atık ve artık malzemelerden yapılan ürünler sergisine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Atık malzemelerden yapılmış hedef beş oyunu ve dikkat ve koordinasyon oyununda doyasıya eğlendiler.



“SIFIR ATIKTA HASSASIZ”

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci program sonunda yaptığı konuşmada, “Sıfır Atık önemli bir konu. İlçe olarak sıfır atıkta hassas bir ilçeyiz. Eğitim programının ilçemizde gerçekleştirilmesini sağlayan Çorum Belediyesi’ne ve emek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.