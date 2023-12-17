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Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman varlığını çoğaltmak, yaşlı orman sahalarını gençleştirerek ve daha verimli hale getirmek için sahada uygulamalı eğitimler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü Koyunbaba Orman işletme şefliğince karaçam tohumlama kesimi yapıldı.

Bölge Müdür Yardımcısı Gültekin Şenlikoğlu, Silvikültür Şube Müdürü Abdulkadir Ortataş İşletme Müdürü Oğuzhan Aytaç tarafından uygulama sahasında yürütülen çalışmalarla ilgili incelemeler gerçekleştirildi.

İşletme Şeflerinin de katıldığı arazi programında silvikültür uygulamalara yönelik bilgiler verilerek fikir alışverişinde bulunuldu.

Ormanların sürekliliğini sağlamak ve gelecek kuşakların yararlanabileceği çok fonksiyonel ormanlar kurmak için, orman sahalarının, ağaçların ihtiyaçlarına, biyolojik özelliklerine, mevsim ve yetişme şartlarına göre, bakımları yapılarak, ormanlar gençleştirmeye ve güzelleştirmeye devam ediliyor.