Kapalı pazar alanına kurulan oyun parkında çocuklar, sihirbaz ve jonglör gösterileri, animasyonlar, ödüllü yarışmalar, balon şov, palyaço eşliğinde yüz boyama ve tahta bacak gösterisi ile eğlendi.

Etkinlikte çocuklara pamuk şeker ve mısır ikram edildi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, festivale katılan çocuklara futbol topu hediye etti.

Gelgör, burada yaptığı konuşmada, "Biz sizler için varız, sizlerin emrindeyiz. Bugün bitmeyecek, çocuk etkinliğimiz yarın da devam edecek. Geldiğiniz için teşekkür eder, en güzel günler sizin olsun." dedi.

Muhabir: AA AJANS