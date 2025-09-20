Çorum 'un Osmancık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Kaymakamlık önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Garnizon Komutanlığı ve Gaziler Derneği tarafından çelenk sunuldu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi. Şiir okunmasının ardından tören sona erdi.

Törenin ardından şehitlik ziyaret edilerek dua edildi.

Gaziler Derneğinin ziyaret edilmesinin ardından şehit aileleri ve gaziler onuruna Kaymakamlık tarafından yemek düzenlendi.

Programa Kaymakam Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Garnizon Komutanı Binbaşı Salim Tezcan, Cumhuriyet Savcısı Tolga Yetişen, Gaziler Derneği Başkanı Osman Barışmaz, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.