Osmancık Belediyespor'da bir yandan transfer çalışmaları devam ederken, bir yandan da iç ve dış transferde anlaşma sağlanan oyuncular ile yeni sezonun ilk antrenmanı gerçekleşti. Teknik Direktör Turgay Doğan nezaretinde Osmancık İlçe Sahası'nda gerçekleşen sezonun ilk antrenmanı düz koşular ile başladı. Antrenman sonrası futbolcuları ile bir toplantı yapan Teknik Direktör Turgay Doğan, işi baştan sıkı tutmaları gerektiğini oyuncularına anlattı. 1-2 gün içerisinde aralarına yeni oyuncuların dahil olacağına da vurgu yapan Doğan, "Takım olmak için birlik ve beraberlik duygusu içerisinde yeni sezon hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Herkes bu kavrama dikkat etmeli ve çok çalışmalı" ifadelerini kullandı.

Osmancık Belediyespor'da hazırlıklar bugün yapılacak çift antrenman programı ile kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)

