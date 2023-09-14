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14-15 Ekim tarihleri arasında başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçları öncesi takımlarda da hazırlıklar yavaş yavaş başladı. Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor'da yeni sezonun ilk antrenmanı 18 Eylül Pazartesi günü yapılacak.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Gökhan Kent, iç ve dış transferde görüşmelere başladıklarını belirtirken, mevcut kadrodaki oyuncular ile sezonun ilk antrenmanını 18 Eylül'de yapacağız. Transferde titiz bir çalışma yürüttüklerini de belirten Kent, Çorum'u ve Osmancık'ı bu sezonda en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade ederek sözlerini noktaladı.