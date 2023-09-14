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Belediye İskilipspor Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım Civek, Bekir Gedik, Mehmet Koca, güreş antrenörlerinden Adem Uysal, futbol antrenörlerinden Galip Gül İskilip’in yeni Kaymakamı Ramazan Polat’ı ziyaret ettiler. Kaymakam Polat’a yeni görevinde başarı dileklerini ileten Belediye İskilipspor heyeti üzerinde isminin yazılı olduğu 19 numaralı İskilipspor formasını da hediye ettiler.

Yeni dönemde yapılacak faaliyetler hakkında Kaymakam Polat’ı bilgilendiren İskilipspor heyeti, İskilip’te oynanacak olan futbol maçlarına da davet etmeyi de ihmal etmediler.