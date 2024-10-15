Çorum'un coğrafi işaret tescilli lezzeti Osmancık pirincini tanıtmak amacıyla Osmancık Belediyesi ve Osmancık Dernekler Federasyonunca (OSDEF) Eyüp Sultan Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Osmancık pirincini tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Mutfak Kültürleri Araştırma Derneği, Uluslararası Mesleki Eğitim Derneği ve Gastronomi Aşçılar Derneği aşçıları tarafından yeni hasat pirinçten yapılan pilav vatandaşların beğenesine sunuldu.



Kazanlar dolusu pilav, yaklaşık 5 bin kişiye ikram edildi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, burada yaptığı konuşmada ilçenin Türkiye’nin önemli pirinç üretim merkezleri arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye’nin pirinç ihtiyacının yaklaşık yüzde 5’inin bölgeden karşılandığını belirten Gelgör "Osmancık pirincinin marka değeri yüksektir. Pilavın tadı da adı da Osmancık'tan ve Osmancık pirincinden geçer. Biz de 'Osmancık anlatılmaz yaşanır' diyerek Osmancık pirincini buraya getirdik ve pilav günü yapıyoruz. Osmancık pirincini Türkiye’nin her yerinde tanıtmaya devam edeceğiz." dedi.

Osmancık Belediyesi Mehter Ekibinin gösteri sunduğu etkinlikte ilçenin tarihi mekanlarının ve doğal güzelliklerinin yansıtıldığı fotoğraf sergisi de açıldı.