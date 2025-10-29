Osmancık Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, sanayi yatırımları ve altyapı çalışmalarıyla ilgili önemli konuları görüşmek üzere bir araya geldi.

Toplantı, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman başkanlığında OSB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ün yanı sıra OSB yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Görüşmede, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmalardan gelen talepler detaylı şekilde ele alındı. Sanayicilerin üretim süreçlerini daha verimli sürdürebilmeleri için altyapı, elektrik, su ve yol bağlantılarına ilişkin mevcut durumlar değerlendirildi.

Kaymakam Furkan Duman, toplantının sonunda OSB’nin bölge ekonomisine katkısına vurgu yaparak, “Yatırımcılarımızın önünü açacak her türlü adımı atmaya kararlıyız. Hedefimiz, Osmancık OSB’yi bölgenin üretim merkezi haline getirmek.” ifadelerini kullandı.

