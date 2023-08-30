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Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Şenyurt Mahallesinde Fen İşleri Müdürlüğünce sürdürülen asfalt çalışmalarını inceledi.

İlçede altyapı çalışmaları nedeniyle zamanla bozulan yolların tekrar asfaltlanarak yenilendiğini belirten Gelgör "İlçemizde birkaç yıldır altyapı çalışmaları yapılıyor. Başta doğalgaz olmak üzere, gerek elektrik altyapısı gerekse internet altyapısının iyileştirilmesi nedeniyle mahallelerimizde kazı yapılan yollar oldu. Daha önce asfalt yapmamamıza rağmen bozulan yolları yeniden asfalt yapmak durumundayız. İlçemizin en büyük mahallelerinden olan Şenyurt Mahallesi'nde asfalt çalışmalarımız hızla sürüyor." dedi.

Yıl sonuna kadar 250 ton asfalt sermeyi planladıklarını dile getiren Gelgör "İhtiyaç olan her mahallede çalışma yapacağız. Bir yandan kilitli parke taşı çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ederken bir yandan da asfalt çalışmalarımızı hızla tamamlayarak ilçemizin her noktasında vatandaşlarımızın talebini karşılamış olacağız. Hedefimiz kısa süre içinde ilçemizin tüm ulaşım ağını, altyapısı ve üst yapısıyla konforlu bir hale getirmek." diye konuştu.