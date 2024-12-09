Teknokent’te çok sayıda firma sahibinin katılımıyla gerçekleşen olağanüstü genel kurul OSB Başkan Vekili Bülent Demirci’nin selamlama konuşması ile başladı.

Selamlama konuşmasının ardından divan başkanlığının belirlenmesine geçildi.

Divan başkanlığına İsmail Bölükbaş seçilirken, divan üyeliklerine ise Alaattin Yalçın ile Sinan Özten seçildi. Divan seçiminin ardından mevcut müteşebbis heyetin görevine devam edip etmeyeceği ile ilgili seçim yapıldı.

Yapılan seçim sonucunda müteşebbis heyetin görevine devam etmesi hususunda karar çıkarak heyete katılacak yeni üyelerin seçimine geçildi. Seçimde Veli Hoşgör ile müteşebbis heyetin devam etmesini destekleyen sanayici grubunun listesi yarıştı.

Her iki tarafın da 56 oy aldığı genel kurulda seçimin sonucu kur’a ile belirlendi.

Çekilen kur’anın ardından OSB'nin yeni müteşebbis heyeti Ahmet Çenesiz, Ali İlker Tosun, Cemil Gazel, Hayri Şamlı, Mehmet Çelik, Muharrem Sarıaslan, Oğuz Taç, Murat Ömer Battal, Şeref Ürgen’den oluştu.

Öte yandan daha önce Vali başkanlığında toplanan müteşebbis heyet yeni dönemde de aynı şekilde devam edecek.

Editör: HABER MERKEZİ