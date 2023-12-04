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Çorum Belediyesi'nin düzenlediği Kitap Kültür Günleri Fuarı’na katılmak için Çorum’a gelen Ortaylı, burada düzenlediği kitap imza etkinliği ve söyleşisinin ardından Velipaşa Hanı’nı gezdi.



Ortaylı’nın Velipaşa Hanı gezisini sosyal medya hesabından paylayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Tepeden tırnağa restore edip hizmete açtığımız, Türkiye’nin en büyük ahşap hanı tarihi Veli Paşa Hanı, Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızdan tam not aldı. Hocamızın ayaklarına sağlık” ifadelerini kullandı.