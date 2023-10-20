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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Ortaköy İlçesinde, Ahmet Sami Ceylan Sokak, Hastane Sokak ve Atatürk Caddesi’nde toplam 1400 metrelik yolda mekanik dolgu ve asfalt çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmalarla ilçemizin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi ve vatandaşlarımızın daha konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamayı hedefledik. Belediye olarak ilçe belediyelerimize destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.



Çorum Belediyesi daha önceden, Dodurga, Oğuzlar, Alaca, Ortaköy, Boğazkale ve Laçin ilçelerine asfalt, Kargı’ya da kilit taşı desteği vermişti.