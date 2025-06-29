Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP) kapsamında, Çorum’un Ortaköy ilçesine bağlı köylerde hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik önemli bir destek sağlandı. Ortaköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde düzenlenen programda, %70 hibe destekli 34 adet mobil süt sağım makinesi üreticilere teslim edildi.

Dağıtım törenine İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Bayram Rıdvan Dikici, İl ve İlçe Müdürlüğü teknik personeli ile çok sayıda üretici katıldı. Yapılan açıklamada, proje ile süt hijyeninin artırılması, üretim verimliliğinin yükseltilmesi, küçük ölçekli aile işletmelerinin desteklenmesi ve sürdürülebilir hayvancılık uygulamalarının yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

TULİP Projesi’nin yerel üreticilere hem teknik hem de ekonomik anlamda önemli katkılar sunduğunu vurgulayan yetkililer, dağıtılan ekipmanların hayvansal üretim kalitesine doğrudan etki edeceğini ifade etti.

Projenin uygulanmasında emeği geçen teknik personele ve katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür edilerek, benzer desteklerin önümüzdeki süreçte de devam edeceği bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi