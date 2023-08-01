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AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’ın da hazır bulunduğu ziyarette Ahlatcı, ilçe halkına müjdelerini sıraladı.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Ak Parti İlçe Başkanı Yusuf Özdemircan, parti yönetimi ve ilçe halkı tarafından Belediye önünde karşılanan Ahlatcı, ilçe halkı ile bir araya gelerek ilçede gerçekleştirilecek hizmet ve projeler hakkında bilgi verip, kendileri ile sohbet etti.

Milletvekili Ahlatcı, toplantı esnasında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile telefonda görüşerek Ortaköy Yükderesi Göletinin yapım ihalesinin bu yıl yatırım programına dâhil edileceğinin müjdesini de paylaştı.

İlçede doğalgaz ateşinin Ekim ayında yakılacağının müjdesini de veren Ahlatcı, “Ortaköy’ümüzde doğalgaz çalışmalarının yüzde 45’ini tamamladık, çalışmalar devam ediyor. Tamamlanan bölgelerde Ekim ayı içerisinde doğalgaz ateşimizi hep birlikte yakmış olacağız” dedi.

Cemilbey-Ortaköy arası yol çalışmalarının da hızla devam ettiğini belirten Ahlatcı, “İlçemiz için büyük bir öneme sahip, turizm ve ekonomik yönden kalkınmasını sağlayacak Cemilbey-Ortaköy yolumuzun çalışmalarını büyük bir titizlikle takip ediyoruz” dedi.

Ahlatcı ve beraberindekiler, Karahacip Köyü ile Aşdağul Beldesi'ni de ziyaret etti.