Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği katkılarıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) koordinatörlüğünde Şapinuva Kadeş Derneği tarafından hazırlanan tanıtım rehberinde, Hitit şehri Şapinuva ile ilçenin doğal güzellikleri tanıtılıyor.



Ortaköy Belediye Başkanı ve Şapinuva Kadeş Derneği Başkanı Taner İsbir, hazırlanan rehberle ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “İlçemizin turizm potansiyelini arttırmak ve ziyaretçilerimize rehberlik etmek için hazırlamış olduğumuz Ortaköy Turizm Rehberimizi hazırlayarak basımını gerçekleştirdik.

İlçemizin tanıtımı için gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ile tarihe ışık tutacak, turizm potansiyelimizi artıracak ve ziyaretçilerimize de rehber olacağız. Takipçilerimiz bu rehbere https://www.sapinuvakades.com.tr/.../ortakoy-turizm... linkinden ulaşabilirler. Katkılarından dolayı TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer’e teşekkür ediyorum.”