Muhtarların köyleri ile ilgili taleplerini dinleyen Vali Zülkif Dağlı, taleplerin yerine getirilmesi için ilgili kurumlar tarafından gerekli çalışmaların yapılacağını, sorun ve taleplerin hassasiyetle takip edileceğini ifade etti.

Toplantıya çok sayıda köy muhtarı katılırken, köylerin başta yol, altyapı, ulaşım, eğitim gibi sorunları masaya yatırıldı. Toplantıya ayrıca Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya ile bazı kurum ve kuruluşların müdürleri de iştirak etti.

Editör: SELDA FINDIK