Bursa’nın Orhaneli ilçesinde yeniden alevlenen orman yangınında sabotaj ihtimali gündemde. Vatandaşların ihbarıyla yakalanan ve aracında benzin bidonu bulunan 30 yaşındaki Ufuk A., polis tarafından gözaltına alındı. Eski asker olduğu öne sürülen şüpheli linçten son anda kurtarıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürerken, bölge sakinleri, ormanlık alanda bir aracın kasasında benzin bidonu olduğunu fark ederek durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Şüpheli Ufuk A., Harmancık’ın Ballısaray Mahallesi’nde bulunan bir öğrenci pansiyonundan çıkarken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

MAHALLELİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Aracın bagajında benzin bidonu olduğunu gören mahalle halkı büyük tepki gösterdi. Kalabalık, Ufuk A.’ya saldırmak istedi. Olay yerinde tansiyonun yükselmesi üzerine polis ekipleri araya girerek linç girişimini önledi.

Vatandaşlar, şüphelinin kolu ve bacağındaki yanıkların yangın çıkarma sırasında oluştuğunu iddia etti. Ancak şüpheli, bu yanıkların evde meydana geldiğini savundu.

ESKİ ASKER VE FETÖ İDDİASI

Gözaltına alınan Ufuk A.’nın eski asker olduğu ve FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği ileri sürüldü. Bu iddialar, soruşturmanın seyrini daha da derinleştirdi.

ADALET BAKANI TUNÇ’TAN AÇIKLAMA GELDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale sürerken, gelen ihbar doğrultusunda başlatılan adli soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir.”

Ayrıca Bakan Tunç, 26 Haziran’dan bu yana farklı illerde çıkan orman yangınlarıyla ilgili açılan adli soruşturmalarda şu ana kadar 21 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.