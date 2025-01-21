Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen "Arazöz ve ORKUT Kurtarma Aracı Dağıtım Töreni"nde yaptığı konuşmada, orman teşkilatının gücüne güç katacak yeni araçların envantere alındığını söyledi.

Son yıllarda iklim değişikliğinin yıkıcı etkisinin tüm dünya gibi Akdeniz havzasını da etkilediğine dikkati çeken Yumaklı, Türkiye'nin de bundan ve küresel ısınmadan nasibini fazlasıyla aldığını bildirdi.

İbrahim Yumaklı, bu etkileri azaltmak için "yeni normal" dedikleri unsurlara hazırlıklı olmak adına bütün planlamaları yaptıklarına işaret ederek, hem personel hem de makine ekipman kabiliyetlerini artırmak adına çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

Bu hazırlıkların başında yangının çıkmasını engellemek adına eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yer aldığını vurgulayan Yumaklı, "Bizim için çıkan yangınları söndürmekten daha ziyade başarı olarak gördüğümüz yangınların çıkmamasını sağlamak. Dolayısıyla bütün teşkilatımız sahada, köylerde, ilçelerde, mezralarda, orman yangınlarının başlama potansiyeli olan ya da risk altında bulunan yerlerde bu eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.

Yeni araçlara ilişkin bilgi veren Yumaklı, "Orman yangınlarıyla mücadele için 65 arazöz, ORKUT timlerimizin kullanacağı 8 afet ilk müdahale aracı ve 1 yangın mobil harekat merkezi yönetim aracı bugünden itibaren yeşil vatanımızı savunmak için saflarımıza katılmış olacak." diye konuştu.

Editör: AA AJANS

Yumaklı, envantere katılan araçların savunma güçlerini daha da artıracağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Bu hazırlıklarımızı uzun süredir sistematik bir şekilde zaten yürütüyoruz. 2022 ve 2023'te 400 yeni arazözü yeşil vatan savunmasında kullanmaya başladık. Ardından geçtiğimiz yıl yine 80 arazözü envanterimize kattık. Böylece kara gücümüzün en etkin unsurlarından olan arazöz sayımızı yüzde 36 oranında artırmış olduk. Bugün envantere gireceklerle beraber arazöz sayımız 1751'e, toplam kara aracı sayımız ise 5 bin 264'e ulaştı. 2002'de bizim su atma kapasitemiz 73 ton idi, 2024 yılında 438 tona çıkardık. Bunu da rezerv güçlerle birlikte 27 uçak, 105 helikopterden oluşan güçlü bir hava filosuyla gerçekleştirdik. Orman yangınlarıyla mücadele alanında sadece yangın esnasında değil, öncesinde ve sonrasında da insansız hava aracı (İHA) kullanan dünyada ikinci ülke olduk ve 14 İHA ile bu önemli yolda bu başlıkta çok önemli bir güce sahip olduk."Tarihinin en güçlü filosuyla orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini vurgulayan Yumaklı, son 2 yılda orman varlığına göre yanan alan oranının Türkiye'de yüzde 0,09 olduğu bilgisini verdi.Bakan Yumaklı, hedeflerinin söz konusu oranı sıfıra düşürmek olduğuna işaret ederek, "Bunun için de hem personel hem de makine ekipman profilimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Teknolojiyi bütün hatlarıyla bütün süreçlerde kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Yangınlarla mücadelenin savaştan farkı olmadığını belirten Yumaklı, her zaman son noktanın kara gücüyle konulduğunu bildirdi. Yumaklı, geçen hafta yoğunlukla takip ettikleri ABD'deki orman yangınlarında da kara gücünün ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığına dikkati çekerek, dengeli savunmanın önemine işaret etti.Yanan ormanların yeniden yeşile kavuşması ve canlılara ev sahipliği yapması için de orman teşkilatının var gücüyle çalıştığını vurgulayan Yumaklı, bu konuda zaman zaman bazı dezenformasyonların olduğunu gördüklerini ifade etti.Yumaklı, herhangi bir şekilde yanan, zarar gören bütün alanların mutlaka ağaçlandırmasının yapıldığını dile getirerek, şöyle konuştu: "Bu anayasal bir zorunluluk. Ancak bunun dışında da yıllık minimum 500 milyon fidanın ve tohumun toprakla buluşmasını arkadaşlarımız gerçekleştiriyorlar. Dünyada en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında ülkemiz Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncü sırada yer alıyor. Hem ağaçlandırma hem de yangınla mücadele konusundaki bilgi ve tecrübemiz elbette başka ülkelerin bizden bu konuda yardım, destek ve eğitim talepleri olarak geri dönmüş oluyor. Ben burada hem yangın öncesi faaliyetlerde hem yangın esnasındaki mücadelelerinde hem de yangın sonrasında yeşil vatanımızı tekraren yeşillerin en güzeliyle kavuşturma çabalarına istinaden değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ateş savaşçılarımıza ve gönüllü ordumuza şükranlarımı sunuyor, envanterimize katılan bu araçların tekraren hayırlı olmasını diliyorum."Bakan Yumaklı, sahada orman yangınlarında algıda seçiciliği artırmak için çalışmalar yürüttüklerini de belirterek, "Vatandaşlara, 'Yangınların artmış olduğu ya da bulunduğunuz bölgede alevlere mücadelenin fazla olduğu bölgede tekmil bütün araçlarımızla burada olmamızı istemiyorsanız bizlere destek olun, yangınların çıkmamasını sağlayın' diyoruz. Hep birlikte bu imkanlarımızı yeşil vatanımızı daha da geliştirmek için kullanalım. Bu yönde vatandaşlarımızın çok önemli desteği var, bunu hissediyoruz. Yangın sezonunun başlayacağını düşündüğümüz mayıs ayının ortalarından itibaren artık en üst seviyede alarm durumuna geçeceğiz.”Bakan Yumaklı, konuşmasının ardından envantere katılan araçları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.