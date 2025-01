Kaldırımda yürüyen genç kıza yumruk attıktan sonra yakalanıp adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüpheli tekrardan gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kahramanmaraş'ta 16 Ocak günü Pazarcık ilçesinde meydana gelmiş, 23 yaşındaki Nisa Akdere kaldırımda yürürken tanımadığı bir kişi tarafından saldırıya uğramıştı.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan ve darp raporu alan genç kız, kendisine saldıran Y.E.Y. hakkında şikayetçi olmuş, ekiplerin çalışması ile saldırgan yakalanmıştı. Adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Y.E.Y. polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Y.E.Y. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

“PSİKOLOJİM BOZULDU”

Yolda yürürken tanımadığı bir kişinin yumruklu saldırısına uğrayan genç kız, korku dolu dakikaları "Sağ gözüme perde indi, sol gözümden kanlar aktı" sözleri ile anlattı.

Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan genç kız, "Pazarcık ilçesinde yaşıyorum. Hafta içi her gün aynı saatte aynı yolu kullanarak iş yerine doğru yürüyordum. Tarih 16 Ocak Perşembeydi. İş yerime çok az bir mesafe kalmıştı. Karşımdan gelen bir şahsın saldırısına uğradım. Sol gözüme vurarak bir anlık yere düştüm toparlanamadım. Sağ gözüme perde indi, sol gözümden kanlar aktı. Yardım edin çığlığını attıktan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Kim tarafından hastaneye götürüldüğümü ve kimler tarafından yardım edildiğini hatırlamıyorum" dedi.

Saldırı sonrası hastaneye kaldırıldığını ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olduğunu ifade eden Akdere, "Hastanede gözetim altındayken, düştüğümden dolayı kafamın arka tarafındaki darbeleri, sol gözümün, kaşım ve gözüm arasındaki açıklığın dikişle kapatıldığını, sol gözümün arka tarafındaki elmacık kemiğinin çatladığını ve sol gözümün içinin kanla toplandığını, kandan dolayı her yeri bulanık gördüğümü öğrendim ve görme durumum yüzde kaç olduğunu şu anlık bilmiyorum. Tedavim hala devam ediyor" diye konuştu.

Hastane sonrası Y.E.Y.'nin yakalanması için karakola gittiğini söyleyen Akdere, "İfadelerimde görgü tanıklarım, kamera kayıtlarım ve elimdeki darp raporum ile sözlü ifadem var. Tutuklanmasından o kadar çok emindim. Tüm ifadelerimi açık bir şekilde beyan ettim. Şahsın, 17 Ocak Cuma günü mahkemeye çıkacağını biliyordum ve tutuklanma haberini aldım. Aradan bir gün geçtikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını öğrenince dünyam başıma yıkıldı. Bana bu saldırıyı yapan Y.E.Y.'nin bir an önce yakalanıp en ağır cezayı almasını çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

Psikolojisinin altüst olduğunu söyleyen Akdere, "Şu an bu bana yapılmış olabilir belki hayatta kalmış olabilirim ama benden sonrakiler hayatta kalmayabilir. Belki yaşamını yitirir ve ağır travmalar oluşturur. Ben şu anda sokağa çıkamaz hale geldim. Benim psikolojim altüst olmuş durumda, bana yardımcı olun ve beni destekleyin" dedi.

