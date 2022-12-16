İYİ Parti’de Erkan Yıldız’ın İl Başkan Adaylığını açıkladığı basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Odabaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada verilen indirimsiz 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararıyla ilgili görüşlerini açıkladı.

Orhan Odabaş, “Türkiye’de demokrasi için gerçekten kara bir gün. Barışın, adaletin ve evrenselliğin arkasında olan bir siyasetçinin özgürlük ve kamu haklarından yoksun bırakılması kararı yalnızca üzüntü ve öfke uyandırmanın ötesinde temsilcisi olduğu 16 milyon İstanbulluya da götürülecek olan hizmetleri engelleme amaçlıdır. Hukuki açıdan bu mahkeme kararının en kısa zamanda üst mahkemeden döneceğine gönülden inanıyorum” dedi.

Odabaş, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Siyasi yasak kararının hiçbir şekilde uygulanmasına imkan olmayacaktır. Halkın iradesi ve demokratik hukuk sistemi her türlü bürokratik vesayetten üstündür. Adalet, hak, hukuk bir gün herkese lazım olacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız.”

(Haber Merkezi)

