Ordu’da faaliyet gösteren Şenocak Fındık, Sungurlu’da kurduğu 1.315 kWp gücündeki Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile yıllık enerji ihtiyacının %130’unu karşılıyor. Proje sayesinde her yıl 968 ton karbon salımı engelleniyor.

Şenocak Fındık Yönetim Kurulu Başkanı Cem Şenocak, şirketin sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında hayata geçirdiği yeni yatırımı kamuoyuna duyurdu. Sungurlu’da kurulan Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile Şenocak, üretim süreçlerinde tamamen yenilenebilir enerjiye geçtiğini açıkladı.

2024 yılı Ağustos ayında devreye alınan santral, 2.392 adet panelden oluşuyor ve 1.315 kWp kurulu güce sahip. Şirket, bu yatırımla yalnızca kendi elektrik ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda yıllık tüketiminin %30 fazlasını üreterek ülkenin enerji dönüşümüne de katkı sunuyor. Şenocak yaptığı açıklamada, “Sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda çevreye duyarlı bir yatırımı daha hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.



Şirketin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik bu yatırımı, karbon ayak izinin sıfırlanması yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Araziye kurulu GES sayesinde yılda yaklaşık 968 ton karbon salımı engelleniyor. Bu da 88.000’den fazla ağacın doğaya kazandırılmasıyla eşdeğer bir çevresel katkı anlamına geliyor.

Şenocak, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Bu projeyle enerji tüketiminden kaynaklanan karbon ayak izimizi sıfırlama yolunda önemli bir adım attık. Şirket olarak sürdürülebilir bir gelecek için somut adımlar atmaya, çevreye duyarlı üretim anlayışımızı tüm süreçlerimize entegre etmeye devam edeceğiz.”