Sungurlu Meslek Yüksekokulu’nda ÜNİDES 4. Dönem kapsamında düzenlenen “Birlikte Mutluluk: Kampüs Eğlencesi ve Dayanışma Günü” etkinliği, özel gereksinimli bireyler ve öğrencileri bir araya getirerek anlamlı ve unutulmaz bir güne sahne oldu.

Etkinliğin akademik danışmanlığını yapan MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Özlem Bal liderliğinde gerçekleşen proje, dayanışma, farkındalık ve toplumsal duyarlılık temalarını ön plana çıkardı. Projenin en güçlü ayaklarından biri, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Emre Yamaner oldu. Yamaner, Fizyoterapi Programı öğrencileriyle birlikte özel çocuklara yönelik fiziksel aktiviteli eğitsel oyunlar düzenleyerek gün boyunca sahada aktif rol aldı. Etkinliğin planlanmasından uygulanmasına kadar tüm süreci titizlikle yürüterek büyük emek harcadı.

Öğr. Gör. Dr. Özlem Bal ve Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Karabulut, özel gereksinimli çocukların anneleriyle farkındalık sohbetleri gerçekleştirerek ailelerin sürece katılımını sağladı. Bu buluşma, annelerin deneyimlerini paylaşmasına ve duygusal destek bulmasına da olanak tanıdı. Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Kerim Aktaş organizasyonun birçok aşamasında aktif rol alarak sürecin sorunsuz şekilde ilerlemesine katkı sağladı.

Projenin yürütücülüğünü Çocuk Gelişimi Programı öğrencisi Ayşe Nur Ekşioğlu üstlendi. Ayrıca Fizyoterapi Programı 2. sınıf öğrencileri, gönüllü olarak etkinliğe katılıp özel çocuklarla birebir ilgilenerek toplumsal duyarlılığın güzel bir örneğini sergiledi.

Günün sonunda çocuklara, ailelerine ve öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim edildi. Tüm katılımcılar, öğrenciler ve akademik personel etkinliğin ardından birlikte yemek yedi.

MYO Müdürü Bal; “Bu anlamlı etkinlik, Meslek Yüksekokulumuzun topluma hizmet anlayışını ve sosyal sorumluluk bilincini pekiştirirken; özel bireyler, aileler ve öğrenciler arasında güçlü bağların kurulmasına vesile oldu” diyerek organizasyonda emeği geçen Yüksekokul Sekreteri Sedat Çıtak'a, idari personel Muhammed Mustafa Alazcıoğlu, Gülcan Kayaer ve Fadime Ünlü’ye teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi