Onur Karamanlıoğlu, Eylül ayında, babası, Çorumlu İnşaat Mühendisi Sinan Karamanlıoğlu ile birlikte Zafer Partisi Genel Başkanı Prof.Dr. Ümit Özdağ’ı ziyaret etmiş ve samimi destek sözünü almıştı.

Sinan Karamanlıoğlu, önceki gün de CHP’nin önceki dönem Genel Sekreteri Gürsel Tekin’le bir araya geldi. Gürsel Tekin, çekilmekte olan bu anlamlı sinema filmine elinden gelen desteği vereceğini belirtirken, “Uygun bir rol olursa filmde oynayabilirim de” dedi. Senaryodaki bir karakteri Gürsel Tekin’in oynaması hemen karara bağlandı.

Yeşilçam’ın yakışıklı jönlerinden Engin Çağlar, projeyi başından beri destekliyor. Engin Çağlar, özel çekilmiş bir video ile Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a selamlarını, dostluk duygularını iletirken, görüşme dileğini de ifade etti.

Yine müzik dünyasının unutulmazlarından Ersan Erdura, Sinan Karamanlıoğlu’nun çok beğendiği bazı bestelerini seslendirmeye karar verdi.