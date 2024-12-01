Yatırımcısına bu yılın ocak-ekim döneminde yüzde 33 getiri sağlayan ons altın, kasımda yüzde 3,4 değer kaybetti.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, bu yıla 2 bin 62 dolardan başlayan altının ons fiyatı, yılın ilk ayında yüzde 1,36 değer kaybetti.

Takip eden aylarda yükseliş trendine giren altının ons fiyatı, dünyada büyüyen jeopolitik gerilim ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine girmesinin etkisiyle yükseliş ivmesini artırdı. Ekimde 2 bin 790 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, söz konusu ayı yüzde 4,15 değer kazancı ile 2 bin 743 dolardan tamamladı. Böylece altının ons fiyatı ocak-ekim döneminde yüzde 33 değer kazanmış oldu.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanması hem bu ülkede hem de dünyada birçok belirsizliği de beraberinde getirdi. Ülkede enflasyonun düşüş hızıyla Fed'in faiz indirim süreçlerine yönelik soru işaretleri oluştu. Dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanırken ABD tahvil faizleri yükseldi.

Seçimden önce rekor kıran altının ons fiyatı, jeopolitik gerilimlerin görece azalması ve Trump'ın söylemlerinin etkisiyle bu seviyelerde tutunamayarak düşüşe geçti. Kasım ayında 2 bin 536 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, bu ayı yüzde 3,40 değer kaybıyla 2 bin 650 dolardan tamamladı. Böylece altının ons fiyatı 4 ayın ardından değer kaybetti. Ons altın haziranda yüzde 0,03 gerilemişti.

"YILBAŞINDAN SONRA TOPARLANABİLİR"

Pariterium Danışmanlık Kurucusu Dr. İsmet Demirkol, AA muhabirine, altının ons fiyatında yeni yılla birlikte risk fiyatlamasının olabileceğini söyledi.

ABD'de başkanlık seçimlerinden ons altının negatif etkilendiğine dikkati çeken Demirkol, "Altın yılbaşından sonra toparlanabilir. Altında orta vadede olumlu bir tablo çıkabilir ve eski rekor seviyesini tekrar görebilir." dedi.

Jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarının yönünde etkili olduğunu vurgulayan Demirkol, Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmelerin önemli olduğunu dile getirdi.

Demirkol, Trump'ın ocak ayında yemin ederek göreve başlayacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Trump göreve başlayana kadar piyasalarda dalgalanmalar devam edebilir, göreve başlamasının ardından birçok alandaki belirsizlikler de azalabilir. Trump'ın söylemlerinde özellikle tarifeleri öne çıkarması uluslararası ticareti etkileyebilir. Bu durum emtia piyasası üzerinde baskı yaratabilir."

Ons altın fiyatının aylara göre kapanış fiyatı (dolar) ile yüzdelik değer kazancı ve kaybı:

Ay/2024 Kapanış fiyatı Yüzde değişim

Ocak 2.034,93 -1,36

Şubat 2.044,10 0,45

Mart 2.233,04 9,24

Nisan 2.286,46 2,39

Mayıs 2.327,38 1,79

Haziran 2.326,66 -0,03

Temmuz 2.447,32 5,19

Ağustos 2.503,40 2,29

Eylül 2.634,70 5,24

Ekim 2.743,94 4,15

Kasım 2.650,59 -3,40

Editör: İHA AJANS