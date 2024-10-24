Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider bir dizi ziyaret ve ‘Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli’ toplantısı için geldiği Çorum’da açıklamalarda bulundu.

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde “Bitkisel Üretimde Yeni Destekleme Modeli” hakkında detaylı bir sunum yapan Bakan Yardımcısı Gizligider, Türkiye’nin tarımsal üretimi ve su alanında sıkıntıları hakkında bilgiler verdi.

Su konusunda ülke genelinde ciddi bir sıkıntı olduğuna dikkat çeken Bakan Yardımcısı Gizligider, “Ülkemizin 112 milyon metreküp kullanılabilir suyu bulunuyor. 2030 yılında nüfusumuzun 93 milyona çıkacağı öngörülüyor. Tedbir alınmazsa 2030’da kullanılabilir suyumuz 93 milyon metreküp olacak. Nüfusumuz yüzde 10 artacak, su kaynaklarımız ise yüzde 20 azalacak. Türkiye’de kişi başına yıllık 1.313 metreküp su düşüyor. Binin altına düşersek Ortadoğu ülkelerine döneriz. 1.700’ün üstü ise su zengini oluyor. 2030’da bin metreküpün altına düşeceğimiz tahmin ediliyor. Yani Çorum, Kahire gibi olacak” dedi.

Tarım sektörünün dış faktörlere açık olduğunu, suyun ve diğer doğal kaynakların sınırlı olduğunu dile getiren Gizligider, “Türkiye’nin 2050’de 105 milyon nüfusa ulaşacağı ve bu nüfusu doyurmak için gıda üretiminde büyük bir artış gerekeceği öngörülüyor. Su kaynakları azalıyor. Su stratejik bir öneme sahip, bu nedenle suyu verimli kullanmak zorundayız” dedi.

Editör: Haber Merkezi