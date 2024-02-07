E.N. ile Ö.U.Ö., Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler 4. Sokak’ta yürüdükleri esnada kendilerinden para isteyen E.Y., K.Ç. ve S.O. ile tartışma yaşadı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.N. ve Ö.U.Ö., bıçakla yaralandı.



Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücutlarına aldıkları bıçak darbeleri ile yaralanan E.N. ve Ö.U.Ö., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şüphelilerden K.K.Ç., olay yerşne yakın bir yerde yakalanarak gözaltına alınırken, polis kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.