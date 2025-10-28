Sakarya Akyazı’da yaşayan Engin B. tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü. Zanlının, olayın ardından sosyal medya hesabından cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı.

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti Beldesi’nde sabah saatlerinde yaşanan olayda, Engin B. ile eşi Hilal B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Engin B., tüfekle eşine ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet eden Hilal B., olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cinayetin ardından kaçan zanlı, kısa süre sonra jandarmaya giderek teslim oldu.

Genç kadının cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Zanlı Engin B.’nin, cinayetin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı tespit edildi. Paylaşımda Engin B., şunları söyledi:

"Arkadaşlar ben bugün cinayet işledim. Sebebi, eşimin abisi İ. ve hanımı A. eşime telefonda 'Aldat, hak ediyor Engin' dedi. Ben kendimi kaybedip cinayet işledim. İ.T., kardeşini taciz edene sessiz kalmış."

3 ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI

Olayın ardından çiftin 5 aylık ve 6 yaşındaki erkek çocukları ile 11 yaşındaki kız çocuğu devlet korumasına alındı.

Yetkililer, çocukların güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.