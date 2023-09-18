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Seydi Demirci ile Cem Can Aşan’ın işlettikleri Demirci Motors, modern arıza tespit ve onarım yöntemleriyle, özel servis hizmetinde iddialı olarak sektöre adım attı.

Araçların sorunlarının tespiti, periyodik bakımları, fren sistemleri, motor mekanik problemleri ve şanzıman problemleri ile yağ bakımı konusunda hizmet veren Demirci Motors’un, 7/24 yol yardımı ve çekici hizmeti de sunduğu bildirildi.

Yıllarca özel oto servislerinin çalışma prensiplerini incelediğini, vatandaşın beklentileri doğrultusunda, güleryüz ve hijyeni ön plana aldığını anlatan Seydi Demirci, örnek olarak, koltuk kılıfı kullanarak ve direksiyonu streçle sararak temizliği sağladıklarını, endeskope cihazı yardımıyla gözle görülemeyecek noktalara kadar erişim sağlayıp aracın arızasını en doğru şekilde tespit ettiklerini söyledi.

Aracın, motor temizliği yapılmadan teslim edilmediğini de vurgulayan Seydi Demirci, ilkelerinin “Yüksek kalite, düşük maliyet” olduğunu da belirterek, “Müşterilerimizi, temiz bir mekânda, sıcak-soğuk ikramlarımızla konuk ediyoruz. Açılışa özel olmak üzere, servis işçiliğinde yüzde 10 indirim uyguluyoruz.” diye konuştu.