Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, emekli vatandaşların alacağı zamlı maaşların, kök maaş engeline takıldığını belirterek yapılan yüzde 49.25'lik zammın, kök maaş sebebiyle emeklilerin büyük çoğunluğunun maaşında bir değişiklik yapmadığını, milyonlarca emeklinin tabandan ödenen 10 bin liralık maaşa mecbur kaldığını vurguladı.

Süreçte bir değişiklik olmazsa emeklinin Temmuz ayına kadar 10 bin lira maaş almaya devam edeceğini, memur emeklilerinin de maaşlarının tatmin edici seviyeden oldukça uzak olduğunu dile getiren Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan; “On bin lira maaş, emekliye yetmez” dedi.

AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Kasım 2002 seçimi öncesi çay ve simit hesabı yaptığını hatırlatarak bu hesabın yeniden yapılması ve vatandaşın içinde bulunduğu durumun bir kez daha göz önüne serilmesi gerektiğini anlatan Onan, o dönemde memur emeklisi maaşının memur maaşının yüzde 87’sine denk geldiğini, günümüzde ise bu oranın yüzde 41 seviyesine gerilediğini, eğitimli ve kariyerli beyaz yakalı emeklilerin yaşanan hayat pahalılığı karşısında alım gücünün düştüğünü ve dayanacak gücünün kalmadığını bildirdi.

“EMEKLİNİN

HALİ ORTADA”

Emeklinin düşük maaşlar ile yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını, enflasyon ve hayat pahalılığına karşı ezdirilmediği, 2024 emekliler yılı gibi söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan: “Emekli vatandaşlarımız, geçim sıkıntısından kurtulmak, geçim sıkıntısı çekmeden yaşamak istiyor. Lakin kendilerine reva görülen yeni maaş on bin lira rahat bir yaşantı sürmeye yeter mi? Elbette ki hayır. Bu maaş emekliye yetmez. Ev kirasına yetmez. Mutfak harcamalarına yetmez. Isınma ve aydınlatma faturalarını ödemeye yetmez. Mütevazı bir elbise ve ayakkabı almaya yetmez. Hasta emeklinin sağlık giderlerini karşılamaya yetmez. Emekli maaşları emeklilerin temel ihtiyaçlarını asgari seviyede karşılayacağı seviyeye yükseltilmelidir. Nafile sözler ve söylemler emeklilerin içinde bulunduğu durumu değiştirmeyecektir. Kamudaki harcamaların ve savurganlıkların faturasını emekli kesimi ödemektedir. Bir yıldır seçim ekonomisi ile yönetilen ülkemizde artık her türlü ihtiyaç malzemesinin fiyatı günlük olarak değişmektedir. Belli dönemlerde çalışanların ve emeklilerin maaşlarına yapılan zamlar bir sonraki ay erimekte ve satın alma gücünü kaybetmektedir. Başta emekliler ile asgari ücretliler açlık sınırı altındaki maaşlar ile yaşamlarını nereye kadar sürdürebileceklerdir?” şeklinde konuştu.

“Emekli vatandaşlarımızın günümüzde bir araya gelmekten uzak iki yakası ne vakit bir araya gelecektir? Ortada bir enflasyon ve hayat pahalılığı var. Geçinemeyen bir emekli kesimi var. Emekli vatandaşlarımız içinden çıkılmaz derin fakirlik ile mücadele etmektedir” diyen Bedii Onan, dar gelirlinin barınma, gıda, elektrik ve ısınma giderini bile karşılayamaz durumda olduğunu, vatandaşın kredi kartları ile ayakta durmaya çalıştığını, derin fakirlik çaresizliğine düşen vatandaşın çay simit hesabı ile bile karnını doyurmasının imkansız hale geldiğini vurguladı.

Vatandaşın geçinememesinin sorumlusunun iktidar olduğunu da anlatan Onan: “Vatandaşın karnını doyuracak, geçimini sağlayacak olan da mevcut iktidardır. İktidar mensupları dış güçler, ekonomik terör gibi soyut isimsiz sebepler ile emekli vatandaşları oyalamaktan vazgeçilmedir. Geçiş garantili otoyol ve köprüler, hasta garantili hastaneler, üzerinden uçak havalanmayan hava alanları gibi hazineden yapılan ödemelere son verilmeli, toplumun kanayan yarası olan emekli maaşları gerçekçi düzenlemeler ile rahat geçim sağlayacak düzeye taşınmalıdır” dedi.

(Haber Merkezi)