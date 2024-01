Emekli vatandaşların son yapılan zamlardan memnun kalmadığını ve maaş zamlarının çarşı pazardaki fiyat artışlarına çözüm olmayacağını dile getiren Zafer Partisi İl Başkanı Onan, “Emekliler açlık sınırının altında kalan emekli maaşları ile tamamen açlığa ve sefalete sürüklendiklerini dile getiriyorlar. Yıllarca emekli olmak için emeklilik kurumlarına kesinti ödeyen emekli vatandaşlarımız kendilerine reva görülen emekli maaşlarının mevcut piyasa şartları karşısında yeterli olmadığını artık her ortamda ifade ediyor” dedi.

“Emekli maaşları ve ev kiralarının birbirine denk hale geldiği, artan gıda fiyatlarının el yaktığı görülen bir gerçektir” diyerek geçmişte de emeklilerin durumunun çok mükemmel olmadığını ancak var olan ihtiyaçlarını da kimselere muhtaçlık duymadan nispeten karşılayabildiğini hatırlatan Bedii Onan, “Günümüzde yaşanan hayat pahalılığı karşısında memur, esnaf ve işçi emeklilerinin alış veriş alışkanlıkları değişti, elmayı ve patatesi tane ile, kg ile satılan ürünleri ise gram ile almaya başladı. Et almak emekli için lüks oldu. Emeklinin evine olursa bayramdan bayrama et giriyor. Karpuzu dilimle almaya başladı. Ekmeği eksiltti. Eve giren iki ekmek bire indi. Bütün gıda maddelerini azaltarak alıyor. Sofralarda yemek çeşitleri de azaldı. Dışarıda çay içmekten vazgeçti. Emekli maaşının büyük bir kısmını ısınma, elektrik, su ve diğer mecburi harcamalar için ayırıyor. Emekliler bırakın tatili, şehirlerarası seyahat ve mecburi ziyaretlerinden çoktan vazgeçtiler. Evindeki beyaz eşyasının arıza yapmasından korkan emekliler var. Giyinme ihtiyaçları için uzun zamandır alışverişe çıkamaz oldu.En ucuzu bulmak için çarşı pazarı defalarca gezmek zorunda kalıyor.Eski kıyafetleri zorunlu olarak giymeye devam ediyorlar. Kirada oturan emeklinin durumu ise daha vahim hale geldi. Ev sahibinin yüksek kira ve tahliye talepleri karşısında bunalan ve sorunlar ile karşılaşanlar var” şeklinde konuştu.

Maaşı almadan her türlü ürünün fiyat etiketlerinin değiştiğinin ortada olduğunu belirterek emeklilerin sorunları ile ilgili yaptığı açıklamada yıllarca prim ödeyen emeklinin halinin bu şekilde olmaması gerektiğini anlatan Onan, şu görüşlere yer verdi: “Açlık sınırı ve asgari ücretin altında maaşlar ile emeklinin yaşam mücadelesi verdiği de çok açıktır. Yaşanan ve devam eden hayat pahalılığı maaşları silip süpürmüştür. Emekliler sahipsiz kalmıştır. Mevcut maaşlarla emekli vatandaşlarımızın geçinebilmesi mümkün değildir. Ne olacaktır emeklilerin hali? ’ sorusu cevabını aramaktadır. Geriye dönüp baktığımızda 2002'de en düşük işçi emeklisi aylığı 257 lira iken, asgari ücret 184 liraydı. 2002 yılında asgari ücret en düşük işçi emeklisi aylığının yüzde 72'sine denk gelirken, Aralık 2023 tarihi itibarıyla emekli aylığı asgari ücretin yüzde 65 'ine denk gelmektedir. Asgari ücret/emekli maaşı orantısı, 2016 yılında asgari ücret ve emekli maaşlarında eşitlenmiş, aradan geçen yıllar içerisinde emeklinin lehinden, aleyhine dönmüş ve emekliler mağdur olmuştur.

Memur emeklileri temmuz ayında kendilerine verilmeyen seyyanen 8077 liralık ek ödemenin kendilerine de verilmesini her ortamda ısrarla dile getirmektedir. Çalışan memur ile emekli memur arasındaki maaş farkı önemli oranda açılmıştır. Emekli memurların hak ve talepleri de dikkate alınmalı, mağduriyetler giderilmelidir. Emekli de ülkenin vatandaşıdır. Ülkemizde emekli her vakit olacaktır. Seçme ve seçilme hakkı vardır. Emekliler de seçimlerde oy kullanacaktır.31 Mart 2024 seçimlerinde kendilerine reva görülen maaşlara ve 2024 emekliler yılına karşı bakış ve tercihini de şüphesiz ortaya koyacaktır.

Görünen odur ki; emekliler arasında tek memnun ve mutlu kesim vekil emeklisidir. Haricindeki tüm emekliler, kendilerine reva görülen maaşlardan ve yaşamlarından memnun değildir. İktidar emekli vatandaşların taleplerine karşı duyarlı olmalıdır. Emeklilere karşı daha anlayışlı ve şefkatli yaklaşılması sosyal devlet için mutlak gerekliliktir. Emekli maaşları günümüz gerçekleri ile uyumlu hâle getirildiğinde emekliler ülkemizin keyifli bireyleri olacaktır”