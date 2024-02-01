Bakanlığın atama kararları uyarınca Çorum’da 12 yıldır AFAD Müdürü olarak görev yapan Elvan Kaya, Edirne’ye atanırken, yerine ise Trabzon AFAD Müdürü Ömer Kıratlı getirildi.

Kıratlı göreve başlayana kadar ise Çorum İl AFAD Müdürlüğü görevine Şube Müdürü Ahmet Selçuk Akca'nın vekaleten bakacağı öğrenildi.

ÖMER KIRATLI KİMDİR?

1964 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Ömer Kıratlı, ilk ve orta öğretimlerini İstanbul ve Trabzon’da tamamladı. 1984 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliğini kazanan Kıratlı 1993-1997 yılları arasında Yapıt İnş. San. Tic. Ltd. Şirketine ortak olup Jeoloji Mühendisi olarak görev yaptı.

1996 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesinde pedagojik formasyon eğitimi alan Kıratlı, 1997-2002 yılları arasında Trabzon’da öğretmenlik yapmış ve 2002 yılında Kars Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde Jeoloji Mühendisi olarak görev yapmıştır. 2003 yılında Trabzon’a tayin olarak aynı göreve 2009 yılına kadar devam etmiştir.

Ömer Kıratlı, 2009-2011 yılları arasında Trabzon Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde Şube Müdür Vekili olarak görev yapmış, 2011-2013 yılları arasında ise İl Müdürlüğüne vekâlet etmiştir. 2013-2014 yıllarında İl Müdürü olarak atanan Kıratlı, 2014 yılında taşra teşkilatlarının merkeze bağlanmasıyla 2014-2016 yılları arasında Araştırmacı kadrosuna geçmiş ve İl Müdür Vekili olarak görevine devam etmiştir. 2016 Mayıs ayından bu yana Trabzon İl AFAD Müdürü olarak görev yapmakta.

