Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ömer Arslan açıklamasında bütçenin şeffaf şekilde basın mensuplarıyla paylaşıldığına dikkat çekerek: “Çorum Belediye Meclisimizin 08.11.2023 günkü toplantısında “Herkes Yapamaz III” kısa filmiyle ilgili yapılan değerlendirmeler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti hâsıl olmuştur. Derneğimiz tarafından hazırlanan projeler kamu kurum ve kuruluşlarına sunulmak ve bu kurumlarla yapılan protokoller çerçevesinde hayata geçirilmiştir. Bugüne kadar; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, Halk Bankası AŞ Genel Müdürlüğü, Çorum İl Özel İdaresi, Çorum İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, Çorum Ticaret Borsası, Çorum Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇOSİAD) ve iş adamlarımız desteği ve işbirliği ile Fırsata Dönüşen Hayatlar, Herkes Yapamaz I, Çocuklarımız Okusun Diye I, Herkes Yapamaz II, Çocuklarımız Okusun Diye II ve son olarak da Herkes Yapamaz III projeleri hayata geçirilmiştir” dedi.



"BASIN MENSUPLARI İLE

BİLGİLENDİRME YAPILDI"

Dernek Başkanı Arslan, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında gerçekleştirilen bütçesi tartışmaya konu olan “Herkes Yapamaz III” projesi de gerçekleştirdiğimiz diğer projelerimiz gibi fizibilitesi yapılmış, projeyi destekleyen kurumlara sunulmuş ve tüm süreçleri şeffaf bir şekilde yönetilerek gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede 05.10.2023 tarihinde basın mensuplarımız ile bir bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda projeye konu filmin senaryosu, oyuncuları, filmin toplam süresi ve bütçesi de dâhil olmak, basın mensuplarına detaylı bilgi verilmiştir. Ayrıca 160 kişilik oyuncu kadrosu ile 17 saat süren ve çekimleri Ankara’daki Kurtuluş Müzesi’nde tamamlanan film setine tüm basın mensuplarımız davet edilmişlerdir” ifadelerine yer verdi.

“ÜLKE GENELİ SPONSORLU

PAYLAŞIMLAR YAPILDI”

Filmin bütçesine dair detayları açıklayan Arslan, “Derneğimizin tüm faaliyetlerinde şeffaflık ve hesap verilebilirlik temel prensibimiz olmuştur. Bu prensibimizin gereği “Herkes Yapamaz III” projemizin bütçesi ile ilgili detaylar şu şekildedir. “Herkes yapamaz III” projesinin toplam gelir bütçesi 4,4 Milyon TL’dir. Gelir bütçesinin 2,4 Milyon TL’si Türkiye Halk Bankası A.Ş, 1 Milyon TL’si Çorum Belediyesi, 500 bin TL’si Çorum İl Özel İdaresi, 500 Bin TL’si Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına aittir. Gider bütçesi de 4,4 Milyon TL dir. Filmin çekimini üstlenen yüklenici firmaya 3,6 Milyon TL, reklam bedeli olarak TRT’ye 288 Bin TL, sosyal medyada (facebook, instagram, youtube kanallarında) Türkiye çapında yapılan sponsorlu paylaşım giderleri, billboard, raket, megaligth baskı ücretleri ve fenomen sosyal medya hesaplarında paylaşım bedeli olarak toplam 512 bin TL ödenmiştir. Projenin gerçekleştirilmesi için yapılan protokoller, izin başvuruları ve bütçenin kullanımı ile ilgili tüm süreçler Çorum Kültür Turizm Derneğimizce yerine getirilmiştir. Çorum Kültür ve Turizm Derneğimiz kuruluş amacına uygun olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarihi ve kültürel değerlerimizi koruyarak bu değerlerin bilinir hale getirilmesi, ilimizin turizm potansiyelinin açığa çıkarılarak ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması için projeler gerçekleştirmeye devam edecektir” dedi.