Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, parti teşkilatlarına seslenerek önümüzde önemli bir seçim dönemine girildiğini hatırlattı.

AK Parti olarak bugüne kadar yaptıkları çalışmalar ve yapabileceklerini vatandaşa bir bir anlatmanın önemine değinen Çorum Milletvekili Kaya, “Yapılamayacak vaatleri bir kenara bırakalım ve yaptıklarımızı anlatalım” dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi evinde memleketinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan Milletvekili Kaya, sık sık kendisine Bakan Çiftçi’nin nasıl biri olduğu yönünde sorular geldiğini, “Halkın isteğinden ve hakkın rızasından dışarı çıkmayacak, yaşantısının her alanında Allah’ın emrettiği üzere yaşayan ve çok başarılı olacak bir bakanımız” diye cevap verdiğini kaydetti.

Kendinden önce konuşmalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçtirilmesi için salondaki hazirundan çok çalışacaklarına yönelik söz aldığını hatırlatarak “Bundan önce çalıştık ve başarılı olduk. Ama bundan sonra daha düzenli ve planlı şekilde çalışacağız” diyen Milletvekili Kaya, tüm teşkilatların geçen dönem nitelikli işlere imza atıldığını, bundan sonra gerçek anlamda mahalle teşkilatlarını oluşturacaklarını, üye kayıtlarına ağırlık vereceklerini, sandık bazlı üye kaydı çalışması yapılması gerektiğini dile getirdi.

AK Parti olarak Erdoğan’ın liderliğinde yapılan büyük hizmetlerin devam etmesi için çok çalışacaklarını anlatarak sadece hızlı trenin bile 100 milyarlık bir yatırım olduğunu vurgulayan Oğuzhan Kaya, “Çorum’a gelen yatırımları artırmak için Erdoğan’a sahip çıkmalıyız. Bölgemiz ateş çemberi olmasına rağmen Erdoğan liderliğinde ülkemizde kimsenin burnu bile kanamıyor. Rehavete kapılmadan çalışmalıyız. Nasıl olsa biri çalışır diye yatıp uyumamalıyız. Kazanımları sekteye uğratırsak bu işten Çorum’da Türkiye’de dünya da zarar görür” dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin “süresiz nafaka”yı iptal kararına değinerek evlilik süresine göre nafakanın 9 ay içinde yeniden düzenleneceğini de belirten Milletvekili Kaya, bu konuda ne erkeğin ne de kadının mağdur edilmeyeceğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Haber Merkezi