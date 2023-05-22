Samet S.(32)’yi pompalı tüfekle vurdukları iddiası ile gözaltına alınan B.Ç.(17) ile E.S.(17), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay 19.05.2023 günü Ulukavak Mahallesi Çiftlik Çayırı’nda boş arazide meydana geldi.

Bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, 19 AJ 746 plakalı otomobil içerisinde Samet S.’yi silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alınan Samet S.’nin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.